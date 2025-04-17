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Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції

Ворог змінив тактику. 

Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Росіяни штурмували в складі підрозділів
Фото: скріншот

Учора близько 18 години Росія змінила тактику на півдні України і почала штурмові дії в складі підрозділів. Жодної позиції Сили оборони України не втратили.

Про це повідомили Сили оборони Півдня. Вони перерахували основні деталі штурму

  • Склад штурмової групи противника: не менше 320 осіб, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі.
  • Місцевість: ділянка лінії фронту біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки (Запорізька область).
  • Задіяні сили противника: штурмові групи від кількох полків 58 загальновійськової армії південного військового округу.

Дії Сил оборони України:

"Повітряна розвідка завчасно виявила висування противника. Було завдано ударів безпілотними літальними апаратами та артилерією. Перше ураження російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося за 8 км до лінії бойового зіткнення. Бій тривав понад дві з половиною години, українські сили завдавали вогневого ураження по штурмовиках", – повідомили в Силах оборони. 

За попередньою оцінкою, ворог втратив 140 осіб і 29 одиниць техніки. 

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