Вранці росіяни дроном атакували Херсон, постраждали фельдшер та водій "екстренки"

Також до лікарні доправили 80-річного містянина.

Унаслідок атаки російського дрона близько 7:40 у Дніпровському районі Херсона постраждав фельдшер бригади екстреної медичної допомоги та водій.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У 65-річного фельдшера мінно-вибухові травми та уламкові поранення руки і ноги.

А у 61-річного водія внаслідок атаки ворожого дрона мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Крім цього до лікарні 80-річного херсонця, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника у Дніпровському районі.У літнього чоловіка контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уломкове поранення.

Медики надають йому необхідну допомогу. Стан потерпілого середньої тяжкості.