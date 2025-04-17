Вранці росіяни дроном атакували Херсон, постраждали фельдшер та водій "екстренки"

Унаслідок атаки російського дрона близько 7:40 у Дніпровському районі Херсона постраждав фельдшер бригади екстреної медичної допомоги та водій.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
У 65-річного фельдшера мінно-вибухові травми та уламкові поранення руки і ноги.
А у 61-річного водія внаслідок атаки ворожого дрона мінно-вибухова травма та уламкові поранення.
Крім цього до лікарні 80-річного херсонця, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника у Дніпровському районі.У літнього чоловіка контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уломкове поранення.
Медики надають йому необхідну допомогу. Стан потерпілого середньої тяжкості.
- Упродовж доби росіяни атакували 36 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула одна людина. Поранені 15 осіб, зокрема і дитина.