У Херсонській області росіяни вбили одну та поранили 15 людей, зокрема дитину

Упродовж доби росіяни атакували 36 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула одна людина. Поранені 15 осіб, зокрема і дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Дудчани, Новорайськ, Саблуківка, Шляхове, Монастирське, Осокорівка, Нововоронцовка, Качкарівка, Новоолександрівка, Дніпровське, Кізомис, Костирка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 20 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, господарську споруду, пожежні та приватні автомобілі.