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У Херсонській області росіяни вбили одну та поранили 15 людей, зокрема дитину

Росіяни атакували 36 населених пунктів області. 

У Херсонській області росіяни вбили одну та поранили 15 людей, зокрема дитину
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби росіяни атакували 36 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула одна людина. Поранені 15 осіб, зокрема і дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Ромашкове, Олександрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Дудчани, Новорайськ, Саблуківка, Шляхове, Монастирське, Осокорівка, Нововоронцовка, Качкарівка, Новоолександрівка, Дніпровське, Кізомис, Костирка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній  інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 20 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, господарську споруду, пожежні та приватні автомобілі.

  • Надвечір 16 квітня російська армія накрила артилерійським вогнем Новоолександрівку Херсонської області. 
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