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​Оборонці ліквідували понад 1200 окупантів

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 937 440 солдатів. 

​Оборонці ліквідували понад 1200 окупантів
Фото ілюстративне
Фото: скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1230 окупантів, 16 ворожих танків, 54 бойовіброньовані машини, 65 артилерійських систем, 2 РЗСВ та 3 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 937 440 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 10654 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22217 (+54) од,
  • артилерійських систем – 26442 (+65) од,
  • РСЗВ – 1366 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1135 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32925 (+88),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44642 (+170) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3807 (+3).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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