​Оборонці ліквідували понад 1200 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1230 окупантів, 16 ворожих танків, 54 бойовіброньовані машини, 65 артилерійських систем, 2 РЗСВ та 3 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 937 440 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10654 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22217 (+54) од,
- артилерійських систем – 26442 (+65) од,
- РСЗВ – 1366 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1135 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32925 (+88),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44642 (+170) од,
- спеціальна техніка ‒ 3807 (+3).
Дані уточнюються.