Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
ГоловнаСуспільствоВійна

З трьох населених пунктів Донеччини евакуювали всіх дітей

На момент оголошення евакуації в них мешкали 43 дитини. 

З трьох населених пунктів Донеччини евакуювали всіх дітей
З трьох населених пунктів Донеччини евакуювали всіх дітей
Фото: Дружківська МВА

З трьох населених пунктів Дружківської громади Донецької області евакуювали всіх дітей.

Про це повідомила Дружківська МВА.

З 27 березня 2025 року до переліку територій, де проводиться обов’язкова евакуація, увійшли три селища Дружківської громади: Осикове, Куртівка та Кіндратівка.

Зазначається, що на момент оголошення евакуації в них мешкали 26 родин, у яких виховувалися 43 дитини. 

Support LB.ua

Протягом першого тижня всі родини з Осикового та Куртівки погодилися на евакуацію, але у Кіндратівці не всі одразу змогли наважитися. 

До служби у справах дітей Дружківської міської ради можна звернутися за телефоном: 093 605 96 70.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies