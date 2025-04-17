На момент оголошення евакуації в них мешкали 43 дитини.

З трьох населених пунктів Донеччини евакуювали всіх дітей

З трьох населених пунктів Дружківської громади Донецької області евакуювали всіх дітей.

Про це повідомила Дружківська МВА.

З 27 березня 2025 року до переліку територій, де проводиться обов’язкова евакуація, увійшли три селища Дружківської громади: Осикове, Куртівка та Кіндратівка.

Зазначається, що на момент оголошення евакуації в них мешкали 26 родин, у яких виховувалися 43 дитини.

Протягом першого тижня всі родини з Осикового та Куртівки погодилися на евакуацію, але у Кіндратівці не всі одразу змогли наважитися.

До служби у справах дітей Дружківської міської ради можна звернутися за телефоном: 093 605 96 70.