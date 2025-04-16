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Загарбники атакували 9 громад Сумщини

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та сільський клуб.

Загарбники атакували 9 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Станом на 21:00 16 квітня російських обстрілів зазнали Верхньосироватська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 141 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 257 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били артилерією та дронами, пошкоджено приватний будинок. 

Також приватний будинок постраждав у Верхньосироватській громаді внаслідок удару дроном. 

По Шалигинській громаді армія РФ била з артилерії, мінометів та дронами, пошкоджено три приватних будинки.

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Краснопільську громаду окупанти атакували з мінометів, артилерії, РСЗВ, КАБами та дронами.

По Новослобідській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та дронами, пошкоджено приміщення сільського клубу.

Юнаківську громаду російські військові обстріляли з артилерії та дронами, Путивльську - з артилерії, а Миропільську - КАБами та мінометом.

Дронами загарбники атакували Білопільську та Есманьську громади.

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