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Правоохоронці виявили підозрюваного в антиукраїнській діяльності херсонця

Чоловік заперечував збройну агресію Росії проти України та тимчасову окупацію частини території України. 

Правоохоронці виявили підозрюваного в антиукраїнській діяльності херсонця
Правоохоронці виявили причетного до антиукраїнської діяльності херсонця
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Співробітники поліції заочно повідомили про підозру у антиукраїнській діяльності 39-річному херсонцю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці зазначили, що в серпні 2022 року херсонець перебував у Білозерці, де на фоні місцевої адміністративної будівлі записав на відео свій монолог.

“Головними тезами його відеозвернення стали заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, заперечення тимчасової окупації частини території України, підтримання воєнної агресії РФ на території України та публічні заклики до зміни меж території або державного кордону України”, - повідомили в поліції. 

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Пізніше це відео опублікували в окупаційному телеграм-каналі “адміністрація бєлозьорского муніціпального округа”.

Дії херсонця кваліфікували за ч. 1 ст. 110 “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України” та ч. 1 ст. 436-2 “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”.

Чоловіку загрожує п’ять років ув’язнення з конфіскацією особистого майна.

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