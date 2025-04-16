Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку зі стратою українського військовополоненого

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та в Міжнародний комітет Червоного Хреста стосовно чергового розстрілу російськими військами беззбройного військовополоненого у Волноваському районі на Донеччині.

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

"Це явне порушення Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права - воєнний злочин, який не повинен залишитися безкарним! Я звернувся до ООН та МКЧХ із закликом вжити негайних міжнародних заходів. Ці злочини мають бути задокументовані, а винні — притягнуті до відповідальності. Тиск на Росію має бути посилений, щоб зупинити страти українських військовополонених", — ідеться у повідомленні.

Омбудсман також нагадує, "якщо ви стали свідками або володієте інформацією про такі порушення — повідомляйте про це на гарячу лінію Уповноваженого за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів. Ваші свідчення є важливими для документування воєнних злочинів та забезпечення правосуддя", — додає він.