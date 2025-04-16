Міністр збройних сил Франції їде до США на переговори про підтримку України

Також міністри обговорять ситуацію на Близькому Сході.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 17 квітня вирушить до Вашингтона для зустрічі з американським колегою Пітом Гегсетом, передає Politico.

Міністри говоритимуть про ситуацію на Близькому Сході, безпекову підтримку України, політику в Індо-Тихоокеанському регіоні та підготовку до саміту НАТО в червні.

Візит відбувається на тлі напруженості у трансатлантичних відносинах, зумовленої посиленням торговельного протистояння з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, а також його критикою НАТО і зниженням підтримки України. Крім того, Вашингтон неодноразово закликав європейських союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Під час зустрічі Лекорню також поінформує американську сторону про поточне військове планування гарантій безпеки для України, яке координують Франція та Велика Британія.

Очікується, що міністри обговорять підготовку до саміту НАТО в Гаазі, де планується перегляд цілей щодо оборонних витрат Альянсу.

Крім того, французький міністр проведе зустрічі з представниками команди Трампа — Кітом Келлогом, спеціальним представником з питань України, а також Тулсі Габбард, яка наразі виконує обов’язки директора національної розвідки США.