Полювання на «Панцирі»
Полювання на «Панцирі»
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
ГоловнаСвіт

Рубіо та Віткофф поїдуть у Францію для переговорів щодо України, Ірану та торгівлі

Віткофф говоритиме із Еммануелем Макроном, а Рубіо – із міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.

Рубіо та Віткофф поїдуть у Францію для переговорів щодо України, Ірану та торгівлі
прапор Франції
Фото: midilibre.fr

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф поїдуть до Парижа цього тижня, щоб говорити про Україну, Іран та торгівельні відносини. 

Про це виданню Politico повідомили двох осіб, знайомих із підготовкою до поїздки.

Віткофф збирається зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.

За словами американського чиновника, Рубіо буде в Парижі цього тижня, а потім відправиться в Африку.

Офіційний представник, знайомий з підготовкою до поїздки, сказав, що дві сторони обговорять Україну, Іран і торговельні відносини після погроз Трампа щодо тарифів. Очікується, що питання тарифів буде головним. Минулого тижня Макрон заявив, що крок Трампа щодо призупинення найбільш жорстких мита на 90 днів створює лише "крихку паузу".

Ця поїздка американських високопосадовців до Франції буде першою після того, як віце-президент США Дж. Ді Венс відвідав саміт зі штучного інтелекту в лютому.

  • Зустріч Макрона з Віткоффом відбудеться лише через кілька днів після того, як спецпредставник зустрівся з президентом Росії Путіним.
  • За словами Віткоффа, обговорюваній з Росією угоді про припинення вогню ключовими є "п'ять територій". Він  вважає, що Путін прагне "постійного припинення вогню". 
  • Тим часом президент Франції Еммануель Макрон буде головним представником Європи для проведення переговорів з Володимиром Путіним щодо миру в Україні.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies