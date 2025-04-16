Рубіо та Віткофф поїдуть у Францію для переговорів щодо України, Ірану та торгівлі

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф поїдуть до Парижа цього тижня, щоб говорити про Україну, Іран та торгівельні відносини.

Про це виданню Politico повідомили двох осіб, знайомих із підготовкою до поїздки.

Віткофф збирається зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.

За словами американського чиновника, Рубіо буде в Парижі цього тижня, а потім відправиться в Африку.

Офіційний представник, знайомий з підготовкою до поїздки, сказав, що дві сторони обговорять Україну, Іран і торговельні відносини після погроз Трампа щодо тарифів. Очікується, що питання тарифів буде головним. Минулого тижня Макрон заявив, що крок Трампа щодо призупинення найбільш жорстких мита на 90 днів створює лише "крихку паузу".

Ця поїздка американських високопосадовців до Франції буде першою після того, як віце-президент США Дж. Ді Венс відвідав саміт зі штучного інтелекту в лютому.