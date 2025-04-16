За крок до влади: виклики для уряду Мерца

9 квітня в Німеччині правоконсервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія (СДПН) оголосили, що завершили переговори і сформували урядову коаліцію . Очікують, що уряд на чолі з новим канцлером Фрідріхом Мерцем запрацює вже на початку травня . До цього часу учасники коаліції проведуть формальні внутрішньопартійні процедури, затвердять коаліційну угоду й остаточно визначаться з кандидатами на посади міністрів.

Фото: EPA/UPG Зліва направо: прем’єр-міністр землі Баварія Маркус Зедер, голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц, співголова Соціал-демократичної партії СДПН Ларс Клінгбайль і Саскія Ескен після досягнення спільної коаліційної угоди в Бундестазі, 9 квітня 2025 р.

Згідно з домовленостями, ХДС матиме шість міністерських місць і посаду канцлера, СДПН — також шість, ХСС — три. Висуванці ХДС керуватимуть міністерствами закордонних справ, охорони здоров'я, транспорту, економіки та енергетики, сім'ї, цифрової та державної модернізації. ХСС отримає міністерства внутрішніх справ, освіти та сільського господарства. А соціал-демократам дістануться міністерства фінансів, оборони, економічного розвитку, праці, довкілля, будівництва та юстиції.

Хоча ХДС/ХСС і СДПН витратили на переговори про коаліцію менш ніж місяць, це не гарантує майбутньому німецькому уряду легкої та безхмарної роботи. Рейтинги ХДС/ХСС упали на 5 %, до 24 %, натомість «Альтернатива для Німеччини» піднялася на перше місце з показником 25 %. Нове опитування Інституту Forsa також засвідчило: 60 % німців вважають, що Мерц не годиться для посади канцлера. Наприкінці березня подібної думки дотримувалися 47 % респондентів. Лише 32 % німців зараз переконані, що Мерц — вдала кандидатура для того, щоб керувати урядом. У березні таких було 40 %.

Скептицизм німців, на перший погляд, не зовсім логічний. Адже політична програма «великої коаліції» загалом збалансована й акцентована на основних проблемах, які турбують суспільство. Фрідріх Мерц, презентуючи плани свого уряду, пообіцяв сконцентрувався на трьох ключових моментах: економіці, міграції та безпеці. У сфері економіки очільник ХДС наголосив на посиленні конкурентоспроможності, збільшенні інвестицій і підвищенні життєвого рівня. Основним завданням міграційної політики буде припинення потоку нелегалів у Німеччину, скасування процедури прискореного надання громадянства і відмова від низки міграційних програм. Також уряд приділятиме увагу підвищенню рівня внутрішньої та зовнішньої безпеки. І збільшить витрати на оборону й фінансування Бундесверу.

Фото: EPA/UPG Rheinmetall , Німеччина, 6 червня 2023 р. Виробництво 155 мм артилерійських снарядів на заводі, Німеччина, 6 червня 2023 р.

Блок ХДС/ХСС у передвиборчій кампанії обіцяв значно посилити контроль за міграцією. Ця політична стратегія була обрана не даремно. Так консерватори намагалися зменшити політичну загрозу «Альтернативи для Німеччини» і відрефлексувати на суспільні настрої.

Коаліційна угода між консерваторами та соціал-демократами також приділяє значну увагу проблемі міграції та націлена серйозно обмежити кількість новоприбулих у Німеччину.

Нова урядова коаліція планує запровадити жорсткіший прикордонний контроль. Зокрема, особам, які бажають подати заяву на міжнародний захист після прибуття до Німеччини з іншої країни Європейського Союзу, відмовлятимуть у в’їзді. У планах нового уряду — прискорити депортацію шукачів притулку, яким відмовили у проживанні в Німеччині. Коаліційна угода також передбачає призупинення права на возз’єднання сім’ї для осіб, яким надали статус додаткового захисту.

Значно зросте кількість країн, класифікованих як безпечні країни походження. Це означатиме, що прохання про притулок від громадян з цих держав з більшою ймовірністю відхилять. Трирічний прискорений процес натуралізації, запроваджений попереднім урядом для особливо добре інтегрованих іммігрантів, скасують, і Німеччина повернеться до вимоги про п’ятирічне легальне проживання.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр землі Баварія Маркус Зедер, голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц, співголови СДПН Ларс Клінгбайль і Саскія Ескен під час пресконференції про спільну коаліційну угоду в Бундестазі, Берлін, 9 квітня 2025 р.

Такі ініціативи, здається, мали б дещо заспокоїти німців, 68 % яких упевнені: їхня країна має приймати меншу кількість мігрантів. То в чому ж причина песимізму значної частини виборців і подальше зростання рейтингів «Альтернативи для Німеччини»?

Частково розчарування в переможцях позачергових парламентських виборів можна пояснити їхньою непослідовністю. Перед виборами Мерц і ХДС/ХСС виключали можливість скасувати боргові обмеження для фінансування додаткових бюджетних витрат. Але вже за місяць кардинально змінили позицію. У березні парламент Німеччини підтримав план майбутнього канцлера щодо масштабних інвестицій у галузі оборони й інфраструктури на трильйон євро. Витрати на оборону, які перевищують 1 % ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Плани Мерца амбітні. Німецька економіка перебуває у стагнації. У 2024 році ВВП країни скоротився другий рік поспіль. Перед урядом стоїть завдання дати потужний імпульс німецькій індустрії та розпочати процес переозброєння. Саме для цього й призначені кошти, які потраплять у розпорядження уряду, коли скасують боргову стелю.

Рішення Мерца видається логічним і є реакцією на виклики, перед якими постала Німеччина та Європа. Але воно не зовсім сподобалося частині виборців. Навіть кожен третій прихильник ХДС/ХСС висловив сумніви щодо такого політичного маневру Мерца. За можливість спрямувати додаткові кошти на переозброєння Бундесверу та модернізацію застарілої інфраструктури консерватори вже були змушені піти на компроміс із «Зеленими» і погодитися спрямувати 100 млрд євро на зелений перехід і вуглецеву нейтральність.

Фото: EPA/UPG Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час презентації спільної коаліційної угоди в Бундестазі, 9 квітня 2025 р.

Інша причина падіння довіри — сумніви німців у ефективності формату “великої коаліції”. Перед виборами Мерц обіцяв радикальну зміну політики, оскільки Німеччина переживала кризу безпеки, сплеск нелегальної міграції та тривалу економічну рецесію. Лідер ХДС/ХСС висловлював наміри запровадити набагато жорсткіший режим на кордоні, скоротити соціальні пільги та зменшити податки для бізнесу. Але в коаліційній угоді із СДПН ці плани скоригували та пом’якшили, що розчарувало консервативний електорат партії Фрідріха Мерца.

У XXI столітті Німеччина вже мала тривалий досвід спільного урядування правоцентристського блоку ХДС/ХСС і лівоцентристської СДПН. Перший, третій і четвертий уряди Ангели Меркель працювали саме в такому форматі. Якраз на третій уряд Меркель, який перебував при владі у 2013–2018 роках, припадає пік міграційної кризи, спровокований помилковим рішенням німецької влади відкрити кордони для мільйонного потоку біженців.

З того часу німецька політика зазнала суттєвих змін. «Альтернатива для Німеччини» міцно закріпилася в Бундестазі. А новий лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц доклав зусиль, аби повернути блоку його консервативну складову, яку він втратив у часи Меркель. Це допомогло християнським демократам здобути перше місце на позачергових парламентських виборах у лютому 2025 року. Та ідеологічна корекція завжди має свої межі. А необхідність працювати в урядовій коаліції з партією іншого політичного спектру змушує йти на жертви, відмовлятися від частини своїх ініціатив чи вихолощувати їхній зміст.

Фото: EPA/UPG Бранденбурзькі ворота, Берлін, 22 березня 2025

Коментуючи підсумки переговорів про формування правлячої коаліції, Мерц заявив: «Німеччина отримує сильний уряд, здатний діяти». Але новому канцлеру буде непросто маневрувати на чолі уряду «великої коаліції». Для Фрідріха Мерца принципово показати здатність долати міграційні, економічні, безпекові й інші виклики. Інакше є ризик того, що в наступному політичному циклі «Альтернатива для Німеччини» може перемогти й уперше в історії отримати право сформувати федеральний уряд.