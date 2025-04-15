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Роберт Фіцо збирається їхати до Москви 9 травня

Фіцо запевнив, що їде до Москви, щоб віддати шану солдатам Червоної Армії, які загинули, звільняючи Словаччину.

Роберт Фіцо збирається їхати до Москви 9 травня
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на заяву голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас щодо небажаності відвідин Росії.

Про це повідомляє видання Dennikn.

“Я їду до Москви 9 травня. Це шантаж пані Каллас з попередженням чи повідомлення про те, що мене покарають після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025-й, а не 1939-й рік”, – заявив Фіцо.

Він також додав, що є законним прем'єр-міністром Словаччини, і ніхто не може вказувати йому, куди слід чи ні їхати. 

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“Я поїду до Москви, щоб віддати шану тисячам солдатів Червоної Армії, які загинули, звільняючи Словаччину. А також мільйонам інших жертв нацистського буйства. Так само, як я віддав шану жертвам висадки в Нормандії чи на Тихому океані, або як я поїду віддати шану пілотам Королівських ВПС”, - уточнив Фіцо.

Голова уряду Словаччини запевнив, що постійно говорить про необхідність миру в Україні і не належить до числа палких прихильників “продовження цієї безглуздої війни”.

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