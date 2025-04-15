У Грузії через підтримку протестів звільнили близько 700 держслужбовців

Найбільше працівників звільнили із міністерства оборони, мерії Тбілісі, підпорядкованих їй агенцій та інших відомств.

У Грузії через підтримку протестів звільнили близько 700 державних службовців.

Про це пише грузинське відділення громадської організації Transparency International.

Як йдеться у пресрелізі, одним із головних напрямків спроб «Грузинської мрії» подолати протестну хвилю в країні є повна передача державної служби під контроль партії. Тому прийняли закони, що полегшують репресії. Паралельно почали звільняти тих державних службовців, які публічно висловлювали протест з приводу відхилення країни від європейського шляху.

Повідомляється, що із грудня 2024 року, за неповною інформацією, з різних відомств за політичними мотивами було звільнено близько 700 державних службовців.

Найбільшу кількість співробітників звільнили із міністерства оборони, мерії Тбілісі та підпорядкованих йому структур, Центральної виборчої комісії, муніципалітетів Сігнагі, Лагодехі та Адігені, Міністерства фінансів та економіки Аджарії та інших. Закрито дві установи: Центр парламентських досліджень і Бюро державної служби.

У цих відомствах здебільшого через реорганізацію, закінчення контрактів чи з інших формальних причин звільнялися з посад співробітники, які підписували заяви протесту проти призупинення євроінтеграції чи відкрито висловлювали свою позицію щодо політики влади.

«Грузинська мрія» чотири рази вносила зміни до закону «Про державну службу» з грудня 2024 року. Це значно погіршило правовий захист державних службовців і фактично скасувало реформу державної служби, яка роками впроваджувалася за підтримки міжнародних організацій і була необхідною передумовою для інтеграції країни в європейські структури.