У Франції атакували кілька в'язниць у відповідь на боротьбу з “цунамі” кокаїну

Численні французькі в'язниці атакували протягом ночі у відповідь на зусилля уряду придушити "цунамі" кокаїну, що надходить у країну, пише Reuters.

Невідомі зловмисники обстріляли з автоматичної зброї в'язницю в південному місті Тулон, у той час як під іншими ізоляторами по всій країні спалювали транспортні засоби, а персоналу погрожували. Наразі зрозуміло, чи були атаки скоординованими, і хто їх виконав.

Міністр юстиції Жеральд Дарманен, який очолював заходи щодо посилення безпеки в'язниць і боротьби з гангстерами, які керують своїми імперіями з-за грат, заявив, що поїде до Тулона.

“Були зроблені спроби залякати персонал кількох в’язниць, починаючи від підпалу транспортних засобів і закінчуючи стріляниною з автоматичної зброї”, – написав Дарманен на соцплатформі X.

“Я їду до Тулона, щоб підтримати відповідних офіцерів. Французька Республіка стикається з проблемою торгівлі наркотиками та вживає заходів, які масово розірвуть злочинні мережі”, ‒ додав він.

Атаки розслідує Національна антитерористична прокуратура (PNAT), які також були спрямовані на Національну школу пенітенціарної адміністрації.

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло заявив, що він доручив місцевим префектам разом із поліцією та жандармерією негайно посилити захист персоналу та в'язниць.

Профспілка співробітників пенітенціарних установ UFAP заявила, що автомобілі співробітників були підпалені біля в'язниць у Вільпенте, Нантері, Екс-Люйні та Валансі. У Нансі офіцеру в'язниці погрожували в його будинку, а в Марселі була спроба підпалу. За словами UFAP, біля входу у в'язницю Тулона стріляли з військової зброї.