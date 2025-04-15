Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Полювання на «Панцирі»
Полювання на «Панцирі»
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
ГоловнаСвіт

У Франції атакували кілька в'язниць у відповідь на боротьбу з “цунамі” кокаїну

Невідомі зловмисники обстріляли з автоматичної зброї в'язницю в південному місті Тулон.

Численні французькі в'язниці атакували протягом ночі у відповідь на зусилля уряду придушити "цунамі" кокаїну, що надходить у країну, пише Reuters.

Невідомі зловмисники обстріляли з автоматичної зброї в'язницю в південному місті Тулон, у той час як під іншими ізоляторами по всій країні спалювали транспортні засоби, а персоналу погрожували. Наразі зрозуміло, чи були атаки скоординованими, і хто їх виконав.

Міністр юстиції Жеральд Дарманен, який очолював заходи щодо посилення безпеки в'язниць і боротьби з гангстерами, які керують своїми імперіями з-за грат, заявив, що поїде до Тулона.

“Були зроблені спроби залякати персонал кількох в’язниць, починаючи від підпалу транспортних засобів і закінчуючи стріляниною з автоматичної зброї”, – написав Дарманен на соцплатформі X. 

“Я їду до Тулона, щоб підтримати відповідних офіцерів. Французька Республіка стикається з проблемою торгівлі наркотиками та вживає заходів, які масово розірвуть злочинні мережі”, ‒ додав він.

Атаки розслідує Національна антитерористична прокуратура (PNAT), які також були спрямовані на Національну школу пенітенціарної адміністрації. 

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло заявив, що він доручив місцевим префектам разом із поліцією та жандармерією негайно посилити захист персоналу та в'язниць.

Профспілка співробітників пенітенціарних установ UFAP заявила, що автомобілі співробітників були підпалені біля в'язниць у Вільпенте, Нантері, Екс-Люйні та Валансі. У Нансі офіцеру в'язниці погрожували в його будинку, а в Марселі була спроба підпалу. За словами UFAP, біля входу у в'язницю Тулона стріляли з військової зброї.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies