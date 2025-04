Bloomberg: Китай наказує припинити поставки реактивних літаків Boeing на тлі торгової війни

Китай наказав своїм авіакомпаніям не приймати подальших поставок літаків Boeing у рамках торгової війни у відповідь на мита президента США Дональда Трампа на рівні 145% на китайські товари.

Про це пише Bloomberg.

Пекін також попросив китайських перевізників припинити будь-які закупівлі обладнання та деталей для літаків у американських компаній, повідомили джерела.

Наказ схвалили після того, як Китай минулими вихідними оголосив про введення мит у відповідь у розмірі 125% на американські товари. Ці мита більше ніж подвоїли б вартість літаків і деталей, вироблених у США, що зробило недоцільним для китайських авіакомпаній приймати літаки Boeing.

Китайський уряд також розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing і стикаються з вищими витратами.

Близько 10 літаків Boeing 737 Max готуються увійти до китайських авіапарків, зокрема по два для China Southern Airlines Co., Air China Ltd. та Xiamen Airlines Co. Деякі з літаків припарковані неподалік заводської бази Boeing в Сіетлі, інші містяться у центрі фінішної обробки в Чжоушані на сході Китаю.

Відомо, що оформлення документів на постачання та оплату деяких з цих літаків могли бути завершені до того, як мито, оголошене Китаєм 11 квітня, набуло чинності 12 квітня, і цим літакам може бути дозволено в'їжджати до Китаю в кожному конкретному випадку.

Минулого тижня Bloomberg повідомив, що Juneyao Airlines Co. затримує постачання літака Boeing 787-9 Dreamliner, який вона мала отримати приблизно через три тижні.