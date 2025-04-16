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Верховний суд Британії винесе знакове рішення щодо правового визначення “жінки”

Це рішення стане ключовим у запеклих дебатах у країні з приводу прав, що ґрунтуються на статевій приналежності та гендерній ідентичності.

Верховний суд Британії винесе знакове рішення щодо правового визначення “жінки”
Фото: a-tv.md

Найвищий суд Великої Британії винесе знакове рішення щодо визначення поняття “жінка”, яке вплине на тривалу суперечливу дискусію щодо біологічної статі проти гендерної ідентичності, повідомляє France24.

"Верховний суд Великої Британії в середу має винести рішення щодо того, чи можуть трансгендерні жінки, які отримали юридичне визнання, вважатися "жінками" відповідно до законодавства Великобританії. Це рішення стане ключовим у запеклих дебатах у країні з приводу прав, що ґрунтуються на статевій приналежності та гендерній ідентичності", ‒ йдеться у матеріалі.

Судді матимуть останнє слово у багаторічній юридичній битві між шотландським урядом та групою кампанії "За жінок Шотландії" (FWS), яка вважає, що тільки ті, хто народився жінками, мають бути юридично захищені як “жінки”.

Якщо суд винесе рішення на користь активістів, критично налаштованих за ґендерною ознакою, активісти ЛГБТ+ побоюються, що “транси” більше не зможуть отримати доступ до певних установ, таких як жіночі притулки.

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У центрі дебатів ‒ тлумачення Закону про рівність 2010 року, який захищає характеристики, включаючи стать, ґендер та зміну статі, від дискримінації та визначає жінку як “жінку будь-якого віку”. За даними шотландського уряду, будь-яка людина, яка перейшла в жіночу стать і має Сертифікат визнання статі (GRC), також вважається жінкою відповідно до Закону про рівність. Однак для активістів FWS, які вважають, що біологічна стать при народженні незмінна і перевершує гендерну ідентичність, цей закон не надає трансгендерним жінкам усіх гарантій, передбачених для тих, хто народився жінками.

Судді Верховного суду винесуть сьогодні постанову, яка вирішить, чи вважається жінкою особа, яка “здійснила перехід до жінки та має GRC”, і чи захищена вона відповідно до Закону про рівність.

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