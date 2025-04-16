Reuters: Індія пропонує дешеві позики на зброю, націлюючись на традиційних клієнтів Росії

Індія пропонує дешеві позики на зброю, орієнтуючись на традиційних клієнтів Росії, пише Reuters.

“Прагнення прем’єр-міністра Нарендри Моді перетворити Індію на глобальну фабрику призвело до виробництва недорогих iPhone та фармацевтичних препаратів на мільярди доларів. Тепер він сподівається додати ракети, гелікоптери та бойові кораблі до купівельних кошиків іноземних урядів”, ‒ зазначає видання.

За словами двох індійських чиновників і трьох джерел-експертів, найбільший у світі імпортер зброї після України розширює можливості державного Ексімбанку Індії (EXIM) пропонувати довгострокові недорогі кредити клієнтам, зокрема тим, чиї політичні чи кредитні ризики можуть обмежити їх доступ до традиційного фінансування.

Нью-Делі також різко збільшить кількість військових аташе у своїх іноземних місіях у рамках нової програми, у межах якої уряд безпосередньо вестиме переговори щодо деяких угод зброї. Індія особливо націлена на уряди, які довгий час залежали від Росії щодо постачання зброї.

“Плани Індії знаменують безпрецедентну спробу уряду втрутитися у вербування та фінансування іноземних покупців, оскільки світ переозброюється, а давні геополітичні відносини перебудовуються”, ‒ йдеться у матеріалі.

Індійські бюрократи протягом тривалого часу більше зосереджувалися на купівлі російський винищувачів Су-57 та гаубиць у Сполучених Штатів, щоб захиститися від Китаю та Пакистану, двох ядерних сусідів Делі. Хоча в Індії вже давно існує сектор виробництва стрілецької зброї, її приватні фірми лише нещодавно почали виготовляти боєприпаси та обладнання вищого класу.

Одним з переломних моментів стало вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, за словами індійського чиновника, який займається збільшенням експорту зброї.

Четверо чиновників повідомили, що Делі почав проводити зустрічі між іноземними делегаціями та вітчизняними постачальниками зброї, а також демонструвати більш складне обладнання, наприклад бойові гелікоптери, під час військових навчань.