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Рютте: більшість з обіцяних Україні систем ППО Patriot вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом

Йдеться про сім обіцяних на минулорічному саміті НАТО у Вашингтоні систем ППО Patriot.

Рютте: більшість з обіцяних Україні систем ППО Patriot вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом
19 листопада 2021 року американські ракетні комплекси протиповітряної оборони Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) посилені Mis
Фото: Swedish armed forces Stefan Bratt

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про передачу Україні систем ППО Patriot, передає Суспільне.

"Як правило, між наданням допомоги та її отриманням проходить небагато часу. Візьмемо, наприклад, зобов'язання у Вашингтоні під час останнього саміту НАТО в червні минулого року. Там зобов'язалися поставити Україні сім комплексів Patriot. Це зайняло трохи часу. На щастя, нині більшість з них вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом", - сказав він.

Рютте додав, що Україна потребує більше систем ППО, оскільки кожна така установка — це врятовані життя. 

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“Ми бачили, наскільки це важливо після останньої трагедії в Сумах, де внаслідок удару російських ракет загинули понад 30 людей", - підкреслив Рютте.

Очільник НАТО підтвердив, що в рамках Альянсу триває активна координація з партнерами як із країн-членів, так і з держав-партнерів Альянсу, включно зі Швейцарією, Боснією, Аргентиною та Грузією. 

Марк Рютте наголосив, що уникатиме публічної критики союзників щодо темпів надання допомоги.

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