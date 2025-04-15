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Зеленський і генсек НАТО відвідали Одесу

Рютте пообіцяв продовження підтримки України.

Зеленський і генсек НАТО відвідали Одесу
Володимир Зеленський і Марк Рютте в Одесі 15 квітня 2025 року
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали Одесу.

За словами Зеленського, вони побували у шпиталі, де українські захисники відновлюються після поранень. Лідери поспілкувалися з воїнами. Також глава держави відзначив бійців нагородами. 

нагородження
Фото: ОПУ
нагородження

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Крім того, Зеленський відзначив нагородами і бойових медиків. 

нагородження
Фото: ОПУ
нагородження

«Вони не лише щодня допомагають нашим воїнам у шпиталі, а й рятували життя під обстрілами на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині», - додав президент.

Марк Рютте на своїй сторінці у соцмережі Х згадав про атаку Росії на Суми у Вербну неділю.

Генсек наголосив, що підтримка НАТО «непохитна» і вона продовжиться. 

Володимир Зеленський і Марк Рютте в Одесі 15 квітня 2025 року
Фото: ОПУ
Володимир Зеленський і Марк Рютте в Одесі 15 квітня 2025 року

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