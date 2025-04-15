Володимир Зеленський і Марк Рютте в Одесі 15 квітня 2025 року

Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали Одесу.

За словами Зеленського, вони побували у шпиталі, де українські захисники відновлюються після поранень. Лідери поспілкувалися з воїнами. Також глава держави відзначив бійців нагородами.

Фото: ОПУ нагородження

Крім того, Зеленський відзначив нагородами і бойових медиків.

Фото: ОПУ нагородження

«Вони не лише щодня допомагають нашим воїнам у шпиталі, а й рятували життя під обстрілами на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині», - додав президент.

Марк Рютте на своїй сторінці у соцмережі Х згадав про атаку Росії на Суми у Вербну неділю.

Генсек наголосив, що підтримка НАТО «непохитна» і вона продовжиться.