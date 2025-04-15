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Рада спростила списання військового майна

Зокрема розслідування може не призначатися, якщо шкоду завдано діями противника під час боїв.

Рада спростила списання військового майна
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 15 квітня, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт 12373 щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна, передає Судово-юридична газета. 

Військове майно (крім об’єктів нерухомого майна), витрачене, використане та/або яке набуло непридатного стану внаслідок його експлуатації під час дії воєнного стану, списується незалежно від номенклатури служб (підрозділів) забезпечення вартістю за одним актом до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1 700 000 грн) без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі ЗСУ. 

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Службове розслідування щодо встановлення причин та обставин знищення (втрати), пошкодження, дострокового зносу, перевитрати військового майна може не призначатись у випадках, передбачених законом.

Розслідування може не призначатися, якщо шкоду завдано діями противника під час воєнних (бойових) дій, внаслідок ракетних (авіаційних) атак чи інших проявів збройної агресії проти України та/або у зв’язку з виконанням вищевказаними особами бойового (спеціального) завдання.

"Зараз командир частини може списувати сам навіть не проводячи службове розслідування. Це теж дуже важливо. Ми дали командиру право вибирати, чи потрібно службове розслідування, чи ні", – повідомив народний депутат Роман Костенко.

Він зауважив, що прийняття цього законопроєкту завершить реформу списання майна у війську, передає Суспільне. 

Нагадаємо, понад рік тому для армії спростили списання знищених дронів, боєприпасів, авто. Це, зокрема, стосується майна вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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