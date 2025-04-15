Головне за ніч та ранок вівторка, 15 квітня: майже 100 боєзіткнень, атака дронів на Курськ, продовження воєнного стану

Нічна повітряна атака, 99 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану. Відповідні документи під номерами 13173 та 13172 зареєстровані і вже з'явилися на сайті ВР.

Термін дії мобілізації та воєнного стану буде продовжено з 9 травня і на 90 діб. Тобто – до перших чисел серпня.

Рішення про продовження, як і завжди, ухвалюватимуть народні депутати голосуванням за кожен законопроєкт окремо.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 99 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових та наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 56 авіаційних ударів, скинув 89 керованих бомб, здійснив 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 - з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1180 окупантів. Росія вже втратила в Україні 935 160 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

В угоді про припинення вогню, яка обговорюється з Росією, ключовими є "п'ять територій". Про це спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який нещодавно повернувся з чергової подорожі до Путіна, сказав у ефірі Fox News.

Він сказав, що під час останньої п'ятигодинної, "переконливої" зустрічі, окрім Путіна, в переговорній кімнаті були двоє його радників: Дмітрієв та Ушаков. Віткофф вважає, що Путін прагне "постійного припинення вогню".

На столі обговорення з росіянами і внутрішні питання України, як от вступ до НАТО.

Подробиці – в новині.

У ніч на вівторок Курськ опинився під масштабною дроновою атакою: місцеві повідомили про щонайменше 20 гучних вибухів.

Як пише Reuters, російська влада стверджує, що внаслідок обстрілу травм зазнало дев'ять містян, одна жінка загинула. Мер звинуватив Україну у влучанні в багатоповерхівку, через що спалахнули пожежі, а мешканців евакуювали до будівлі школи. Також, за версією адміністрації регіону, дрон поцілив у гараж станції швидкої допомоги, пошкодивши 11 автомобілів.

Росія неодноразово закидала Україні "удари по цивільних об'єктах", які насправді були наслідком непрофесійної роботи ворожої системи ППО.

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