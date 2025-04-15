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На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 3 постраждали

Обстрілів зазнали 5 районів області.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 3 постраждали
Фото: Новинарня

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 3 постраждали. 

Про це повідомляє очільник області Олег Синєгубов. 

22:25 - Ізюмський р-н, с. Борова. Внаслідок влучання КАБ в огород, пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням домашніх речей на площі 3 м.кв., пошкоджено 6 приватних будинків навколо.

18:23 - Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Рубіжне. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горить трава на площі 5 га та 4 господарчі споруди на площі 80 м.кв.

17:35 - Куп'янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Мілове. Внаслідок підриву на ВНП (тип встановлюється) загинув 56-річний чоловік.

16:04 - Богодухівський р-н, с. Золочів. Внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено будівлю. 

14:14 - Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Петрівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ під час руху на автомобілі постраждала жінка, отримавши гостру реакцію на стрес.

14:02 - Куп'янський р-н,  Шевченківська ТГ, с. Гетьманівка. Внаслідок обстріл з РСЗВ пошкоджено автомобіль.

12:46 - Куп'янський р-н,  с. Шевченкове. Виїзд на перевірку після обстрілу РСЗВ. Пошкоджено паркан та будинок, загинула 77-річна жінка та 52-річний чоловік.

11:41 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Осиново. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 1 Га.

10:40 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Тимофіївка. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено приватний будинок.

09:20 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждала жінка. Навпроти загинули ще двоє людей: чоловік та жінка.

07:12 - Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 22 приватних будинків. Постраждали 63-річний чоловік та 58-річна жінка.

06:59 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Писарівка. Здійснено обстріл КАБ по околиці населеного пункту.

06:45 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Баранівка. Внаслідок влучання 4 КАБ по околиці населеного пункту пошкоджень немає. 

06:40 - Харківській р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок влучання КАБ спалахнули два гаражі на площі 40 м.кв., пошкоджено двоповерховий житловий будинок та 5 приватних будинків.

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки.

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