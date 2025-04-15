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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 4 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 91 людину, у тому числі 16 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 4 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 4 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 14 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. “Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 квітня.

Покровський район. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 4 будинки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено культову споруду. У Гродівській громаді зруйновано 11 будинків: 4 у Малинівці і 7 в Новоекономічному.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди і газогін; у Зарічному зруйновано будинок. У Степанівці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 1 об'єкт; ще 1 об'єкт пошкоджено в Іллінівці і 4 — в Олександро-Калиновому. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 3 склади, газогін та нежитлове приміщення; в Іванопіллі пошкоджено 7 приватних будинків і гараж.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулось 99 боєзіткнень. Зокрема на Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових та наступальних дій агресора.

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