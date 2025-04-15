Російський Курськ зазнав масованої атаки дронів

У ніч на вівторок Курськ опинився під масштабною дроновою атакою: місцеві повідомили про щонайменше 20 гучних вибухів.

Як пише Reuters, російська влада стверджує, що внаслідок обстрілу травм зазнало дев'ять містян, одна жінка загинула. Мер звинуватив Україну у влучанні в багатоповерхівку, через що спалахнули пожежі, а мешканців евакуювали до будівлі школи.

Також, за версією адміністрації регіону, дрон поцілив у гараж станції швидкої допомоги, пошкодивши 11 автомобілів.

Росія неодноразово закидала Україні "удари по цивільних об'єктах", які насправді були наслідком непрофесійної роботи ворожої системи ППО.