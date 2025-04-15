Рада оборони Хмельниччини скоротила комендантську годину на Великдень

Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про ухвалення Радою оборони області рішення щодо скорочення комендантської години на Великдень.

Як написав посадовець на своїй сторінці у Facebook, в ніч на 20 квітня заборона ходити вулицями та пересуватися особистим транспортом без перепусток діятиме лише з 0:00 до 3:00.

Водночас влада попереджає, що постійні обстріли міст та сіл змушують бути пильними, тому заходи безпеки під час свята буде посилено. Рада оборони провела розмову з духовенством щодо масових заходів, зобов'язала пожежників провести інструктажі, розпорядилася перевести поліцію у посилений режим патрулювання та забезпечити доступ людей до укриттів.