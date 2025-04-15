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Рада оборони Хмельниччини скоротила комендантську годину на Великдень

Обмеження пересування діятимуть лише до 3:00.

Рада оборони Хмельниччини скоротила комендантську годину на Великдень
Пасхальне богослужіння
Фото: pomisna.info

Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про ухвалення Радою оборони області рішення щодо скорочення комендантської години на Великдень.

Як написав посадовець на своїй сторінці у Facebook, в ніч на 20 квітня заборона ходити вулицями та пересуватися особистим транспортом без перепусток діятиме лише з 0:00 до 3:00.

Водночас влада попереджає, що постійні обстріли міст та сіл змушують бути пильними, тому заходи безпеки під час свята буде посилено. Рада оборони провела розмову з духовенством щодо масових заходів, зобов'язала пожежників провести інструктажі, розпорядилася перевести поліцію у посилений режим патрулювання та забезпечити доступ людей до укриттів. 

 

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