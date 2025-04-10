Мешканець Кам'янця-Подільського та посадовець ТЦК Буковини організували "виїзд" чоловіків у Молдову

За таку "послугу" просили від 7 500 до 10 000 доларів – залежно від терміновості.

Правоохоронці Хмельниччини викрили міжрегіональну схему переправлення через державний кордон військовозобов'язаних.

Як повідомили у Нацполіції, організували протизаконну діяльність 38-річний мешканець Кам'янця-Подільського та 43-річний посадовець ТЦК з Чернівецької області.

"Клієнтів" зловмисники підшукували в соцмережах, а вартість своїх послуг оцінювали від 7 500 до 10 000 доларів – залежно від терміновості. Бажаючих незаконно потрапити до Молдови ділки підшуковували в соціальних мережах.

Cпівробітник ТЦК на власній автівці виїжджав у різні області України, щоб особисто забрати і доправити клієнтів до визначеного пункту збору. Користуючись своїм службовим становищем, він безперешкодно проходив перевірки на блокпостах: пред’являв документи і пояснював, що нібито перевозить мобілізованих до однієї з військових частин.

"Клієнтів" привозили на територію Хмельницької та Чернівецької областей і поселяли в хостелах. Потім "ухилянтів" підвозили до кордону та давали складений маршрут, по якому вони перетинали кордон.

Фігурантів затримали в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції вже оголосили обом чоловікам підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Слідчі клопочуть перед судом про тримання під вартою.