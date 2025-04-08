​На Вінниччині затримали депутатку, адвоката і їхнього спільника, які вимагали гроші в родини бійця ЗСУ

Вони обіцяли матері військовослужбовця пришвидшити процес демобілізації її сина.

СБУ і Нацполіція ліквідували схему вимагання коштів у сім’ї загиблого українського військовослужбовця на території Вінницької області.

Про це йдеться на сайті СБУ.

У межах слідчих дій затримали депутатку однієї з селищних рад регіону, місцевого адвоката та його спільника. За даними слідства, вони вимагали хабар у родини загиблого воїна ЗСУ.

Зокрема, фігуранти обіцяли матері військовослужбовця пришвидшити процес демобілізації її сина, який продовжував нести службу після загибелі батька на фронті. У разі відмови надати гроші, жінці погрожували створенням штучних перешкод у процедурі звільнення сина з лав Збройних сил.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі коштів. За попередніми даними, організатори схеми дізналися про отримання жінкою грошової компенсації за загиблого чоловіка і намагалися отримати частину цієї суми.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони та інші речові докази протиправної діяльності.

Усім трьом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України — підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Слідчі дії тривають.