Ворожий дрон вбив на Харківщині цивільного, який хотів вивезти знайомого із Вовчанська

Ворожий дрон вбив цивільного в Чугуївському районі Харківщини. Чоловік приїхав у Вовчанськ, аби забрати з міста свого знайомого з інвалідністю.

Про це повідомили у Нацполіції.

Внаслідок удару російського дрону 63-річний чоловік отримав тяжкі травми. Небайдужі громадяни передали його медикам, але в кареті швидкої чоловік помер.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.