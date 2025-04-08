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Ворожий дрон вбив на Харківщині цивільного, який хотів вивезти знайомого із Вовчанська

Чоловік помер у "швидкій".

Ворожий дрон вбив на Харківщині цивільного, який хотів вивезти знайомого із Вовчанська
Фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Ворожий дрон вбив цивільного в Чугуївському районі Харківщини. Чоловік приїхав у Вовчанськ, аби забрати з міста свого знайомого з інвалідністю. 

Про це повідомили у Нацполіції. 

Внаслідок удару російського дрону 63-річний чоловік отримав тяжкі травми. Небайдужі громадяни передали його медикам, але в кареті швидкої чоловік помер.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • Вчора російський FPV-дрон атакував екіпаж поліції у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади. Поліцейські отримали контузії.
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