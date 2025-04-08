Зеленський анонсував нову зустріч для обговорення іноземного контингенту в Україні

Цього тижня відбудеться нова зустріч стосовно розміщення в Україні іноземного контингенту. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу 8 квітня, передає кореспондентка lb.ua.
За його словами, ця зустріч запланована уже на четвер. А у п'ятницю очікують обговорення питання посилення ППО та додаткових оборонних пакетів.
"І об'єднання держав, які готові в Україні відкривати виробничі лінії", – сказав він.
Президент також підтвердив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") 26 квітня відбудеться без участі США. Це вперше за всі три роки існування цього формату.
- 4 квітня у Києві з візитом перебували начальники штабів Великої Британії адмірал Ентоні Радакін та Франції генерал Тьєррі Буркхардт. Метою візиту було обговорення розміщення в Україні так званого гарантійного контингенту – іноземних військ, які повинні виступати гарантією безпеки після припинення вогню.
- Контингент активно обговорюють в межа коаліції охочих, очолюваної Британією і Францією. Але, за словами голови британського уряду Кіра Стармера, готових відправити війська більше, ніж дві країни.
- За результатами перемовин з партнерами в березні Зеленський казав, що кількість країн, які готові допомогти, зростає. Деякі готові долучитися військами, деякі – ППО.
- Ідея відправки іноземних військ, але в якості миротворців, лунала й раніше. Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців, говорив український президент Володимир Зеленський. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.
- Іноземні миротворці після досягнення мирної угоди можуть бути однією з гарантій безпеки, казав Зеленський. Якщо США не хочуть відправки своїх миротворців, то можуть допомогти з ППО – потрібно ще до 25 систем Patriot, пояснював він. Хоча спершу Україна наполягала на тому, що миротворчої місії без участі американських військ бути не може. Більше на цю тему – в матеріалі "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".
- 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть.
- Скептично до миротворців як гарантії безпеки ставиться керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.