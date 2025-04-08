Зеленський анонсував нову зустріч для обговорення іноземного контингенту в Україні

Також цього тижня обговорять посилення ППО – на тлі нещодавніх смертоносних атак по Кривому Рогу та інших містах.

Володимир Зеленський під час пресконференції

Цього тижня відбудеться нова зустріч стосовно розміщення в Україні іноземного контингенту. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу 8 квітня, передає кореспондентка lb.ua.

За його словами, ця зустріч запланована уже на четвер. А у п'ятницю очікують обговорення питання посилення ППО та додаткових оборонних пакетів.

"І об'єднання держав, які готові в Україні відкривати виробничі лінії", – сказав він.

Президент також підтвердив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") 26 квітня відбудеться без участі США. Це вперше за всі три роки існування цього формату.