Укренерго: інформація про підготовку відключень – фейк, але споживайте енергію ощадливо

Багато людей почали використовувати електропристрої для обігріву, що призводить до навантажень на систему, яка оговтується після попередніх ударів.

В Україні зараз не застосовують жодних обмежень на постачання електроенергії. Але реальна потреба у раціональному споживанні справді є, оскільки ремонтні роботи після ворожих атак все ще тривають, а через похолодання зросло споживання, пояснили в Укренерго.

Зниження температури повітря спричинило зростання кількості споживачів, які вмикають обігрівальні електричні пристрої – каміни, радіатори та кондиціонери. При цьому у зв'язку з завершенням опалювального сезону з минулого тижня не працюють деякі об'єкти генерації, що не можуть виробляти електроенергію окремо, без теплової.

"Ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій. За таких умов, просимо всіх споживачів – як побутових, так і бізнес – зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему", – повідомили в НАЗК.

Водночас поширювану окремими медіа інформацію про повернення відключень електроенергії назвали недостовірною.