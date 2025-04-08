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СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Ользі Скабєєвій

Тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Ользі Скабєєвій
Херсон
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Служба безпеки зібрала нові докази злочинної діяльності російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка виправдовує війну РФ проти України та закликає до захоплення нашої держави.

За матеріалами справи, фігурантка входить до медійного пулу Кремля, який використовує її для масового поширення інформаційно-психологічних маніпуляцій в інтересах Москви.

Так, наприклад, задокументовано, як Скабєєва неодноразово закликала до захоплення Києва, Херсона, Запоріжжя та інших великих міст України.

Також вона пропонувала командуванню окупантів знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави, щоб знеструмити цілі регіони в країні.

Для цього фігурантка агітувала використовувати комбіновані ракетно-дронові удари рашистів по ключових енергогенеруючих підприємствах, особливо у холодну пору року.

Ці та інші тези Скабєєва регулярно просуває в ефірах передачі «60 хвилин» на одному з провідних рупорів кремля – телеканалі «росія-1».

Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності російської пропагандистки.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скабєєвій про підозру одразу за 4-ма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

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