У Дніпропетровській області внаслідок атак ворога за минулу добу пошкоджена інфраструктура, підприємство, будинки.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак.

Зокрема вночі ворог атакував Самарівський район БпЛА. Пошкоджена інфраструктура. Сталося займання – пожежу рятувальники загасили. Понівечені 6 багатоквартирних будинків і магазин.

По Нікопольщині агресор бив безпілотниками і важкою артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя, автобус.

Атакувала російська армія і Синельниківщину. А саме – Межівську громаду. Там побиті 2 приватні будинки і господарська споруда.

Всюди – без загиблих та постраждалих.

Підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 8 БпЛА.

Крім того, Сергій Лисак повідомив, що в лікарнях залишається 31 поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. У тому числі – 5 дітей. Шестеро пацієнтів все ще у важкому стані.