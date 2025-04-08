Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 259 людей, у тому числі 127 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 2 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 7 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Гришиному. “Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 квітня.

Волноваський район. У Комарській громаді 2 будинки зруйновано і 2 пошкоджено у Зірці, ще 2 будинки і газогін пошкоджено у Піддубному.

Покровський район. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку, у Родинському — приватний будинок; у Гришиному 1 людина загинула і 1 будинок пошкоджено. У Добропіллі пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Краматорський район. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю, склад і 2 лінії електропередач; у Новодмитрівці пошкоджено 9 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 159 боїв. Зокрема на Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії росіян.