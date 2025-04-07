Головне за понеділок, 7 квітня: скликання Ради безпеки ООН, атака на Костянтинівку, ситуація на Сумщині

Бойові дії на Донеччині, 120 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1139-й день повномасштабної війни.

Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН і позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ через балістичний удар Росії по Кривому Рогу, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

"Балістичний удар Росії по Кривому Рогу минулого тижня забрав життя дев’ятьох дітей, що є найбільшою кількістю загиблих українських дітей під час однієї атаки з 2022 року. Росія націлилася на дитячі майданчики у звичайному житловому масиві. З касетною боєголовкою для максимального збільшення втрат", - написав Сибіга.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 квітня відбулося 120 бойових зіткнень.

Третина боєзіткнень (42) - на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Лиманському, Курському та Торецькому напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 квітня – в новині.

У березні Сили оборони уразили та знищили за допомогою безпілотників понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10% більше, ніж у лютому.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що нарощування бойових спроможностей безпілотних систем на полі бою є одним із ключових пріоритетів.

Російські військові атакували місто Костянтинівку на Донеччині, одна людина загинула, дві зазнали поранень.

Серед поранених — 9-річна дівчинка. Дитину разом із сім'єю раніше евакуювали до більш безпечного регіону, однак у березні родина повернулася до Костянтинівки.

У місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач.

Населений пункт Басівка у Cумській області перебуває під повним контролем Сил оборони України, заявив речник Держприкордслужби України Андрій Демченко.

За його словами, ворог не припиняє як свою дезінформаційну кампанію, так і спроби перейти кордон, діючи малими штурмовими групами.

Докладніше – в новині.

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