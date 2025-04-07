Російський FPV-дрон атакував екіпаж поліції у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади. Поліцейські отримали контузії.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"7 квітня наряд сектору реагування патрульної поліції здійснював патрулювання Вовчанської громади. У селищі Білий Колодязь FPV-дрон почав переслідувати службовий автомобіль правоохоронців", — пишуть у поліції.
Поліцейські вчасно зорієнтувалися та вистрибнули з автомобіля. Ворожий боєприпас влучив у землю неподалік. Троє правоохоронців отримали контузії. Медики надають їм допомогу.
За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.