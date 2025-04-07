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На Харківщині російський дрон атакував екіпаж поліції

Троє правоохоронців отримали контузії.

На Харківщині російський дрон атакував екіпаж поліції
Фото: поліція Харківської області

Російський FPV-дрон атакував екіпаж поліції у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади. Поліцейські отримали контузії.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"7 квітня наряд сектору реагування патрульної поліції здійснював патрулювання Вовчанської громади. У селищі Білий Колодязь FPV-дрон почав переслідувати службовий автомобіль правоохоронців", — пишуть у поліції. 

Поліцейські вчасно зорієнтувалися та вистрибнули з автомобіля. Ворожий боєприпас влучив у землю неподалік. Троє правоохоронців отримали контузії. Медики надають їм допомогу.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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