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Енергоатом: Україні після деокупації ЗАЕС знадобиться до двох років для перезапуску станції

Після деокупації ЗАЕС потрібно буде подолати проблеми, перш ніж він зможе безпечно виробляти електроенергію.

Енергоатом: Україні після деокупації ЗАЕС знадобиться до двох років для перезапуску станції
Пошкоджена градирня Запорізької атомної електростанції під час візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Енергодар, 04 вересня
Фото: EPA/UPG

Після деокупації Запорізької АЕС та повернення станції під контроль України, роботу ЗАЕС потрібно буде перевірити за 27 програмами з безпеки, розроблені АТ "НАЕК "Енергоатом" та узгоджені з Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Про це заявив очільник "Енергоатому" Петро Котін The Guardian.

Котін заявив, що "Енергоатом" готовий відновити станцію, але для цього необхідна деокупація та повне виведення російських військ і розмінування та демілітаризація об’єкта.

"Перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції під контролем Росії буде небезпечним. А Україні знадобиться до двох років у мирний час у разі відновлення контролю над станцією", — каже він.

Диретор наголошує, що перед запуском ЗАЕС потрібно виконати програми ревізії ядерного палива в активних зонах реакторів, оскільки шестирічний "проєктний термін" перебування тепловиділяючих збірок у реакторах сплинув.

За словами Котіна, існують серйозні проблеми, які необхідно вирішити до відновлення безпечного виробництва електроенергії на ЗАЕС – це, зокрема, недостатня кількість охолоджувальної води, персоналу та вхідного електропостачання. 

Також наразі АЕС перебуває у небезпечній ситуації через те, що станція використовувалася як військова база з розташуванням військової техніки, а також із імовірним розміщенням зброї і вибухових матеріалів.

Як зазначає видання з посиланням на Міністерство енергетики США,  Запорізьким заводом керує "неадекватний і недостатньо навчений персонал", а кількість персоналу становить менше третини від довоєнного рівня.

Українські реактори, хоча й спочатку були реакторами радянської конструкції типу ВВЕР, розвивалися інакше, ніж їхні російські аналоги, і особливо це стосується систем безпеки. Фахівці, які пройшли російську підготовку і прийшли на заміну українському персоналу, не мають досвіду експлуатації українських аналогів.

Котін сказав, що спроба відновити станцію Росією майже напевно не буде прийнята або підтримана Україною. За його словами, для підключення до заводу знадобиться перепідключення трьох додаткових ліній високої напруги 750 кВ.

Атомний реактор вимагає значної кількості енергії для повсякденної роботи, і три з чотирьох високовольтних ліній пройшли з територій, які зараз окуповані Росією. "Вони самі зруйнували лінії", - сказав Котін.

Водночас, на Запорізькій АЕС необхідно добудувати насосну станцію, через брак охолоджувальної води. Руйнування російськими військами дамби Нової Кахови вниз за течією у червні 2023 року призвело до перешкоди легкому забезпеченню необхідною водою з Дніпра.

  • Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа. За час окупації ЗАЕС кілька разів була на межі блекауту через постійні російські обстріли.
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