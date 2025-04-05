У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. 18 загиблих, серед яких – діти (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. 18 загиблих, серед яких – діти (оновлення)
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаЕкономікаДержава

Фондовий ринок США зафіксував найбільше тижневе падіння з ковідних часів

Британія, Азія та ЄС також відчувають наслідки тарифної війни.

Фондовий ринок США зафіксував найбільше тижневе падіння з ковідних часів
Нью-Йоркська фондова біржа на Волл-стріт
Фото: EPA/UPG

Наслідком оголошення адміністрацією Дональда Трампа глобальної торговельної війни іншим країнам світу стало найбільше падіння фондового ринку Сполучених Штатів з часу коронавірусної пандемії.

Як пише BBC, усі три ключові індекси у США впали за тиждень на понад 5%, чого не траплялося з американською економікою з 2020 року.

Така ж тенденція спостерігалася на біржах у Сполученому Королівстві, Франції, Німеччині та країнах Азії. Акції британських компаній продемонстрували найстрімкіше за 5 років падіння.

Якщо спершу найгіршою ситуація була для компаній, що мають складні ланцюги постачання, тісно зав'язані на країнах з найбільшими ставками мит - наприклад, Nike та Apple - то згодом капіталізація почала падати й у фірм, що зазвичай не зазнають впливу митної політики.

Найбільший банківський холдинг США JP Morgan заявив, що оцінює ймовірність глобальної рецесії цьогоріч у 60%, хоча ще нещодавно цей показник перебував на рівні 40%. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies