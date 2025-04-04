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Обвал ринків США після рішення Трампа про мита став найрізкішим з 2020 року

Аналітики вважають, що цього року рецесія дуже імовірна. 

Обвал ринків США після рішення Трампа про мита став найрізкішим з 2020 року
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Обвал американських ринків після рішення Дональда Трампа обкласти більшість світу підвищеними тарифами став найрізкішим із 2020 року, пише Wall Street Journal. Учорашній розпродаж був спричинений побоюваннями, що нові тарифи втягнуть Штати в торговельну війну, а економіку – в рецесію. Аналітики JPMorgan підвищили прогноз ймовірності рецесії до 60 %. 

Учорашнє падіння скоротило ринкову вартість американських акцій на $3,1 трлн, і це стало найбільшим одноденним падінням з березня 2020 року. Долар упав до мінімуму з жовтня, а нафта подешевшала на понад 6 %. 

У п'ятницю ф'ючерси на фондові індекси знизилися. 

  • 3 квітня американський президент оголосив про безпрецедентне підвищення тарифів на імпорт з більшості країн світу. Україні випали найменші тарифи – в 10 %. Чим це загрожує і не загрожує українській економіці – пояснювала віцепрем'єрка Юлія Свириденко та, окремо для LB, народний депутат Ярослав Железняк.
  • Трамп дав зрозуміти, що готовий переглянути тарифи, якщо країни, проти яких їх застосували, запропонують Штатам дещо вигідне.
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