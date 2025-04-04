Обвал ринків США після рішення Трампа про мита став найрізкішим з 2020 року

Аналітики вважають, що цього року рецесія дуже імовірна.

Обвал американських ринків після рішення Дональда Трампа обкласти більшість світу підвищеними тарифами став найрізкішим із 2020 року, пише Wall Street Journal. Учорашній розпродаж був спричинений побоюваннями, що нові тарифи втягнуть Штати в торговельну війну, а економіку – в рецесію. Аналітики JPMorgan підвищили прогноз ймовірності рецесії до 60 %.

Учорашнє падіння скоротило ринкову вартість американських акцій на $3,1 трлн, і це стало найбільшим одноденним падінням з березня 2020 року. Долар упав до мінімуму з жовтня, а нафта подешевшала на понад 6 %.

У п'ятницю ф'ючерси на фондові індекси знизилися.