WP: голову Агентства нацбезпеки США звільнили після відповідного заклику ультраправої активістки на зустрічі з Трампом

Ультраправа активістка Лора Лумер переконала Трампа, що генерал Тімоті Хо нелояльний до нього.

У четвер, 3 квітня, генерала Тімоті Хо (Timothy Haugh), директора Агентства національної безпеки (АНБ), потужної служби з прослуховування та кібершпигунства, було звільнено, повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

За словами офіційних осіб, генерал Тімоті Хо, який також очолює Кіберкомандування США, був звільнений разом зі своєю цивільною заступницею в АНБ Венді Ноубл.

За звільнення виступала ультраправа активістка Лора Лумер під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом у середу, підтвердила вона The Washington Post у четвер увечері.

Під час зустрічі Лумер, палка прихильниця Трампа, наполягала на звільненні низки чиновників, окрім Хо та Ноубл, зокрема співробітників Ради національної безпеки, погляди яких вона вважала нелояльними до президента.

Щонайменше п'ять ключових помічників Ради національної безпеки були звільнені в четвер.

«Директор АНБ Тім Хо і його заступниці Венді Ноубл були нелояльними до президента Трампа», — написала Лумер у соцмережі X рано вранці в п’ятницю. «Саме тому їх звільнили».

Лумер розповіла The Post, що вона закликала Трампа звільнити Хо, оскільки він був «обраний» генералом Марком А. Міллі, який був головою Об’єднаного комітету начальників штабів у 2023 році, коли Хо було призначено очолити кіберкомандування та АНБ.

Генерал Тімоті Хо був призначений на посаду голови АНБ та Кіберкомандування США у травні 2023 року тодішнім президентом США Джо Байденом.

Хо має 30-річний досвід військової служби. Також Хо керував діями сил Кіберкомандування, коли вони у 2018 році спільно з АНБ проводили операцію із захисту проміжних виборів у США від можливого втручання з боку Росії.

Наприкінці лютого глава Пентагону Піт Гегсет наказав Кіберкомандуванню США відмовитись від дій проти Росії.

За даними джерел видання, виконувачем обов'язків директора АНБ було призначено генерал-лейтенанта Вільяма Хартмана, який раніше був заступником голови Кіберкомандування.