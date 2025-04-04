Сенат США затвердив телеведучого на роль голови програм медичного страхування

64-річний американець турецького походження Мехмет Оз був затверджений Сенатом на посаду голови центру, що керує програмами медичного страхування Medicare та Medicaid.

Як пише The Guardian, голосування за кандидатуру колишнього кардіохірурга відбулося чітко за партійними лініями: його підтримали 53 республіканців, проти були 45 демократів.

Оз побудував успішну телевізійну кар'єру: він був ведучим медичної рубрики у популярному шоу Опри Вінфрі, а згодом отримав власну програму рекомендацій. Деякі лікарі звинувачували його у псевдонауковості: Оз - ймовірно, з рекламною метою - часто просував сумнівні вітамінні добавки та давав не надто вдалі поради, як-от лікувати коронавірус препаратами від малярії.

Проте, на відміну від очільника міністерства охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, лікар підтримує кампанії вакцинації населення та постійно закликає американців не ігнорувати щеплення.