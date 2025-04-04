Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
ГоловнаСвіт

Сенат США затвердив телеведучого на роль голови програм медичного страхування

Доктор Оз підтримує та пропагує вакцинацію.

Сенат США затвердив телеведучого на роль голови програм медичного страхування
Мехмет Оз
Фото: EPA/UPG

64-річний американець турецького походження Мехмет Оз був затверджений Сенатом на посаду голови центру, що керує програмами медичного страхування Medicare та Medicaid.

Як пише The Guardian, голосування за кандидатуру колишнього кардіохірурга відбулося чітко за партійними лініями: його підтримали 53 республіканців, проти були 45 демократів. 

Оз побудував успішну телевізійну кар'єру: він був ведучим медичної рубрики у популярному шоу Опри Вінфрі, а згодом отримав власну програму рекомендацій. Деякі лікарі звинувачували його у псевдонауковості: Оз - ймовірно, з рекламною метою - часто просував сумнівні вітамінні добавки та давав не надто вдалі поради, як-от лікувати коронавірус препаратами від малярії. 

Проте, на відміну від очільника міністерства охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, лікар підтримує кампанії вакцинації населення та постійно закликає американців не ігнорувати щеплення. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies