Трамп звільнив трьох чиновників сфери нацбезпеки після зустрічі з активісткою

Британський мовник BBC з посиланням на своїх американських медіапартнерів стверджує, що президент США Дональд Трамп звільнив трьох членів Ради національної безпеки після того, як це рішення йому підказала відома ультраправа активістка та прихильниця теорій змови Лора Лумер.

Журналісти дізналися, що свої посади у Вашингтоні втратили директор з розвідки Браян Волш, старший директор з питань законодаства Томас Будрі та старший директор з технологій Девід Фейт.

Усі троє, на думку Лумер, демонстрували "недостатній рівень підтримки програми президента Трампа". Сам президент раніше на тлі скандалу з додаванням журналіста у таємний військовий чат висловлював повну підтримку усім своїм призначенцям.

Лумер відмовилася розповісти пресі, чи скаржилася вона Трампові на його співробітників, посилаючись на "повагу до президента та приватність Овального кабінету".