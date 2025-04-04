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Трамп звільнив трьох чиновників сфери нацбезпеки після зустрічі з активісткою

Лора Лумер, ймовірно, мала вплив на рішення господаря Білого дому.

Трамп звільнив трьох чиновників сфери нацбезпеки після зустрічі з активісткою
Дональд Трамп
Фото: pbs.org

Британський мовник BBC з посиланням на своїх американських медіапартнерів стверджує, що президент США Дональд Трамп звільнив трьох членів Ради національної безпеки після того, як це рішення йому підказала відома ультраправа активістка та прихильниця теорій змови Лора Лумер.

Журналісти дізналися, що свої посади у Вашингтоні втратили директор з розвідки Браян Волш, старший директор з питань законодаства Томас Будрі та старший директор з технологій Девід Фейт. 

Усі троє, на думку Лумер, демонстрували "недостатній рівень підтримки програми президента Трампа". Сам президент раніше на тлі скандалу з додаванням журналіста у таємний військовий чат висловлював повну підтримку усім своїм призначенцям. 

Лумер відмовилася розповісти пресі, чи скаржилася вона Трампові на його співробітників, посилаючись на "повагу до президента та приватність Овального кабінету".

  • Радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц створив у Signal не менше 20 чатів, щоб обговорювати з колегами питання вирішення світових криз. 
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