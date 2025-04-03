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Канада та Німеччина домовились про зміцнення торговельних відносин

Обидві країни стикаються з кризою, спричиненою митами президента США Дональда Трампа.

Канада та Німеччина домовились про зміцнення торговельних відносин
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Очільники урядів Канади та Німеччини поспілкувались про торгові відносини між країнами.

Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Марк Карні. 

“У моїй розмові з канцлером Шольцем сьогодні вранці ми домовилися зміцнити різноманітні торгові відносини між Канадою та Німеччиною”, - написав Карні.

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Він уточнив, що країни стикаються з кризою, спричиненою митами президента США Дональда Трампа, отже надійні торговельні партнери важливіші, ніж будь-коли.

  • Держави-члени Європейського Союзу збираються проголосувати наступної середи 9 квітня щодо контрзаходів проти мит на сталь і алюміній, які вводять Сполучені Штати.

  • Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.

  • Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.

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