Президент Фінляндії пропонує, щоб від імені "коаліції охочих" із Путіним поговорив Макрон або Стармер

Країни "коаліції охочих", які готові брати участь у забезпеченні гарантій безпеки України після можливого укладення перемир’я з Росією, виступають за те, щоб один із лідерів об’єднання вступив у прямий контакт із президентом Росії Владіміром Путіним.
Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб на пресконференції з австрійським президентом Александром ван дер Белленом, передає "Радіо Свобода".
За словами Стубба, особисто він готовий підтримати в цій ролі президента Франції Емманюеля Макрона або британського прем’єра Кіра Стармера.
Стубб зазначив, що питання про єдиного представника коаліції країни обговорювали на зустрічі в Парижі 27 березня. При цьому він наголосив, що, "хоч хто б вступив у контакт із Путіним, він повинен мати чітко скоординовану з усіма учасниками групи переговорну позицію".
Зазначимо, що Макрон кілька разів телефонував Путіну після вторгнення Росії в Україну, але остання така розмова відбулася вже понад два роки тому.
Стармер очолив британський уряд торік і з Путіним не спілкувався.
- До неформальної "коаліції охочих" входять близько 30 країн – це більшість держав ЄС, а також Канада та Австралія. США у цьому числі немає. Франція та Велика Британія – неформальні лідери цієї коаліції.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що кількість країн, які готові брати участь у гарантуванні безпеки для України, зростає.
- На саміті в березні учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки для України зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах.