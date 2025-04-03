Президент Фінляндії пропонує, щоб від імені "коаліції охочих" із Путіним поговорив Макрон або Стармер

Питання про єдиного представника коаліції обговорювали на зустрічі в Парижі 27 березня.

Країни "коаліції охочих", які готові брати участь у забезпеченні гарантій безпеки України після можливого укладення перемир’я з Росією, виступають за те, щоб один із лідерів об’єднання вступив у прямий контакт із президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб на пресконференції з австрійським президентом Александром ван дер Белленом, передає "Радіо Свобода".

За словами Стубба, особисто він готовий підтримати в цій ролі президента Франції Емманюеля Макрона або британського прем’єра Кіра Стармера.

Стубб зазначив, що питання про єдиного представника коаліції країни обговорювали на зустрічі в Парижі 27 березня. При цьому він наголосив, що, "хоч хто б вступив у контакт із Путіним, він повинен мати чітко скоординовану з усіма учасниками групи переговорну позицію".

Зазначимо, що Макрон кілька разів телефонував Путіну після вторгнення Росії в Україну, але остання така розмова відбулася вже понад два роки тому.

Стармер очолив британський уряд торік і з Путіним не спілкувався.