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Макрон: Якщо не зупинити Путіна, він піде на Молдову і Румунію

Безпека Європи під загрозою.

Макрон: Якщо не зупинити Путіна, він піде на Молдову і Румунію
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю газеті La Tribune заявив, що безепека Європи під загрозою, якщо не зупинити російського президента Володимира Путіна, пише LIGA.net.

Макрон заявив, що Росія за Путіна становить екзистенційну небезпеку для Європи. Путін може піти до Молдови і, можливо, до Румунії, якщо його не зупинити в Україні. 

"На наших кордонах переозброєна й агресивна Росія. Він здійснює терористичні дії та масові кампанії з дезінформації вдома та в Європі", – заявив Макрон.

Він переконаний, якщо Путіна не зупинити, безпека Європи під загрозою.

Прем'єр Британії Кір Стармер зателефонував Трампу та президенту Франції Еммануелю Макрону після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

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