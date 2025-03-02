Сили оборони: росіяни використовують на Торецькому напрямку солдатів-"камікадзе"

Ворог використовує живу силу для знищення українських позицій на Торецькому напрямку. Російські "камікадзе" гинуть під час доставки мін.

Про це розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише "Укрінформ".

"Кількість позицій (на Торецькому напрямку – ред.), які відповідають обороноздатності, залишається все менше. Ворог активно знищує позиції, завдає ударів FPV-дронами, завдає артилерійських ударів, і ми змушені від таких позицій, звісно, відступати. Але в цілому ворог несе велику ціну за знищення таких позицій, адже, в тому числі, він використовує таку тактику, як танкові міни і люди-камікадзе, які повинні для знищення тої чи іншої позиції підібратись до неї або померти поруч біля такої позиції, або ж маючи надію закинути той чи інший вибуховий пристрій, наприклад, ТМ-62, який не завжди в них детонує, то на такі речі ворог іде задля того, щоб якось нас відтісняти", — каже Запорожець.

За словами речника, російських військових, які виконують роль доставки мін, також називають "колобками" . Їм не завжди вдається відбігти на безпечну дистанцію під час підриву. Іноді окупанти гинуть ще на етапі переміщення мін до позиції Сил оборони.

За добу Сили оборони ліквідували 1110 російських загарбників і знищила 8 ворожих танків.