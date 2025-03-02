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За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 876 720 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За добу Сили оборони ліквідували 1110 російських загарбників і знищила 8 ворожих танків.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 876 720 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 10241 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25) од,
  • артилерійських систем – 23959 (+51) од,
  • РСЗВ – 1306 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3768 (+5)

Дані уточнюються.

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