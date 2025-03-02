За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували 1110 російських загарбників і знищила 8 ворожих танків.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 876 720 солдатів.

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