За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1110 російських загарбників і знищила 8 ворожих танків.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 876 720 (+1110) осіб,
- танків ‒ 10241 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25) од,
- артилерійських систем – 23959 (+51) од,
- РСЗВ – 1306 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) од,
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+5)
Дані уточнюються.