Зеленський про £2,6 млрд від Британії: гроші підуть на виробництво зброї в Україні, а платитиме той, хто почав війну

Президент Володимир Зеленський прокоментував виділення Великою Британією для України £2,6 млрд позики і заявив, що гроші підуть на виробництво зброї в Україні, а платитиме той, хто почав війну, тобто росіяни. Про це повідомляє пресслужба президента.
“Лондон. Важлива й тепла зустріч із премʼєр-міністром Кіром Стармером. Під час наших перемовин обговорили виклики, що стоять сьогодні перед Україною та всією Європою, координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим миром, надійні гарантії безпеки”, – йдеться у повідомленні.
У неділю Стармер прийме у Лондоні Зеленського та понад 10 європейських лідерів, аби обговорити гарантії безпеки для України
Він зазначив, що сьогодні було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією.
“Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну”, – зазначив глава держави.
Президент подякував народові, уряду Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни.
- £2,6 млрд від Британії – частина механізму країн "Групи семи" на 50 млрд доларів США загалом. Ідеться про програму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Фінансування Україні надають на термін у 30 років, а обслуговуватися і гаситися кредит буде коштом прибутку від заморожених російських активів.