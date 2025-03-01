Зеленський про £2,6 млрд від Британії: гроші підуть на виробництво зброї в Україні, а платитиме той, хто почав війну

Президент Володимир Зеленський прокоментував виділення Великою Британією для України £2,6 млрд позики і заявив, що гроші підуть на виробництво зброї в Україні, а платитиме той, хто почав війну, тобто росіяни. Про це повідомляє пресслужба президента.

“Лондон. Важлива й тепла зустріч із премʼєр-міністром Кіром Стармером. Під час наших перемовин обговорили виклики, що стоять сьогодні перед Україною та всією Європою, координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим миром, надійні гарантії безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що сьогодні було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією.

“Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну”, – зазначив глава держави.

Президент подякував народові, уряду Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни.