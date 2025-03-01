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Зеленський про £2,6 млрд від Британії: гроші підуть на виробництво зброї в Україні, а платитиме той, хто почав війну

Кредит будуть гасити коштом прибутку від заморожених російських активів.

Зеленський про £2,6 млрд від Британії: гроші підуть на виробництво зброї в Україні, а платитиме той, хто почав війну
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував виділення Великою Британією для України £2,6 млрд позики і заявив, що гроші підуть на виробництво зброї в Україні, а платитиме той, хто почав війну, тобто росіяни. Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Лондон. Важлива й тепла зустріч із премʼєр-міністром Кіром Стармером. Під час наших перемовин обговорили виклики, що стоять сьогодні перед Україною та всією Європою, координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим миром, надійні гарантії безпеки”, – йдеться у повідомленні.

 

Він зазначив, що сьогодні було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією

“Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну”, – зазначив глава держави.

Президент подякував народові, уряду Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни. 

  • £2,6 млрд від Британії – частина механізму країн "Групи семи" на 50 млрд доларів США загалом. Ідеться про програму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Фінансування Україні надають на термін у 30 років, а обслуговуватися і гаситися кредит буде коштом прибутку від заморожених російських активів.
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