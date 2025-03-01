Україна не відмовляється від ідеї провести з Росією обмін військовополоненими у форматі «всіх на всіх»

Україна є ініціатором проведення великого гуманітарного обміну військовополоненими у форматі «всіх на всіх», ніколи від нього не відмовлялася і не відмовиться.

Про це йдеться в дописі на каналі проєкту «Хочу жить».

Натомість російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що наша держава нібито відкликала свою пропозицію.

«Як державний проєкт України проєкт «Хочу жить» понад 50 разів публічно пропонував і продовжує пропонувати Росії забрати всіх своїх військовополонених. На жаль, для російської влади військовополонені – лише інструмент тиску та маніпуляцій, що підтверджується подібними фейками», - йдеться у заяві.

Наразі єдина затримка у цьому питанні – за країною-агресором.