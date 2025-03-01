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Україна не відмовляється від ідеї провести з Росією обмін військовополоненими у форматі «всіх на всіх»

Натомість російська пропаганда поширює фейк, нібито українська сторона відкликала свою пропозицію.

Україна не відмовляється від ідеї провести з Росією обмін військовополоненими у форматі «всіх на всіх»
Обмін полоненими
Фото: Офіс президента

Україна є ініціатором проведення великого гуманітарного обміну військовополоненими у форматі «всіх на всіх», ніколи від нього не відмовлялася і не відмовиться. 

Про це йдеться в дописі на каналі проєкту «Хочу жить».

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Натомість російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що наша держава нібито відкликала свою пропозицію.

«Як державний проєкт України проєкт «Хочу жить» понад 50 разів публічно пропонував і продовжує пропонувати Росії забрати всіх своїх військовополонених. На жаль, для російської влади військовополонені – лише інструмент тиску та маніпуляцій, що підтверджується подібними фейками», - йдеться у заяві.

Наразі єдина затримка у цьому питанні – за країною-агресором.

  • Нещодавно Володимир Зеленський укотре наголосив, що Україна готова до обміну всіх на всіх полонених, і Росія має відпустити українців, які перебувають у полоні не лише з 2022 року, а й з 2014-го.
  • Пропозицію України підтримали Папа Римський, Вселенський Патріарх Варфоломій, генеральний секретар ООН та інші світові лідери.
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