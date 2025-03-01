Окупанти атакували багатоповерхівку у Ківшарівці на Харківщині

На щастя, без постраждалих.

Уранці 1 березня російські війська вдарили по житловому будинку у селищі Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Ворог вдарив по Куп'янській громаді. У селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загорілася 9-поверхова житлова будівля", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу, попри загрозу повторних атак.

На щастя, жертв та постраждалих немає.