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Окупанти атакували багатоповерхівку у Ківшарівці на Харківщині

На щастя, без постраждалих.

Окупанти атакували багатоповерхівку у Ківшарівці на Харківщині
Фото: ДСНС України

Уранці 1 березня російські війська вдарили по житловому будинку у селищі Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області. 

"Ворог вдарив по Куп'янській громаді. У селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загорілася 9-поверхова житлова будівля", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу, попри загрозу повторних атак.

На щастя, жертв та постраждалих немає. 

  • Російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.
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