Окупанти атакували багатоповерхівку у Ківшарівці на Харківщині

Уранці 1 березня російські війська вдарили по житловому будинку у селищі Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"Ворог вдарив по Куп'янській громаді. У селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загорілася 9-поверхова житлова будівля", — ідеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідовують пожежу, попри загрозу повторних атак.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
- Російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.