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Армія РФ атакувала дитину з БпЛА у Дар'ївці на Херсонщині

Також під ворожий удар потрапив Херсон.

Армія РФ атакувала дитину з БпЛА у Дар'ївці на Херсонщині
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС

1 березня російська армія скинула вибухівку на 11-річну дитину у селі Дар'ївка Херсонської області. Дитина у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада «екстренки» доправила її до лікарні. Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота", — ідеться у повідомленні. 

Стан дитини тяжкий. 

Крім того, близько 12.00 ворог з дрона атакував Дніпровський район Херсона. Вибухову травму та уламкове поранення лівого стегна отримала 60-річна херсонка.

Її у стані середньої тяжкості доправлено до лікарні.

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