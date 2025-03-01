Армія РФ атакувала дитину з БпЛА у Дар'ївці на Херсонщині

Також під ворожий удар потрапив Херсон.

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

1 березня російська армія скинула вибухівку на 11-річну дитину у селі Дар'ївка Херсонської області. Дитина у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада «екстренки» доправила її до лікарні. Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота", — ідеться у повідомленні.

Стан дитини тяжкий.

Крім того, близько 12.00 ворог з дрона атакував Дніпровський район Херсона. Вибухову травму та уламкове поранення лівого стегна отримала 60-річна херсонка.

Її у стані середньої тяжкості доправлено до лікарні.